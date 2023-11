NRSR: Dôchodcovia dostanú tento rok ešte mimoriadny príspevok 300 eur

Bratislava 22. novembra (TASR) - Všetci dôchodcovia dostanú tento rok okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadny príspevok, a to vo výške 300 eur. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili vládny návrh novely zákona o 13. dôchodku, o ktorom rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Za návrh hlasovalo 96 zo 137 prítomných zákonodarcov. Proti boli šiesti, 33 sa hlasovania zdržali a 2 nehlasovali.



Mimoriadny príspevok, ktorý bude vyplatený v priebehu decembra, mal byť podľa pôvodne predloženého návrhu v sume 150 eur. Poslanci však schválili pozmeňujúci návrh sociálneho výboru na jeho zvýšenie na dvojnásobok. Opatrenie by malo vyjsť rozpočet na približne 440 miliónov eur.



Parlament pri záverečnom hlasovaní nesúhlasil s dvoma opozičnými pozmeňujúcimi návrhmi. Igor Matovič (hnutie Slovensko) navrhoval vyplatiť mimoriadny príspevok vypočítaný ako rozdiel medzi sumou 640 eur a 13. dôchodkom vyplateným každému poberateľovi už v novembri. Skupina poslancov KDH zase navrhovala uplatniť adresnosť aj na mimoriadny príspevok tak, ako je to pri doterajšom nastavení 13. dôchodku.



Súčasná výška 13. dôchodku, odstupňovaná od 50 do 300 eur podľa príjmu dôchodcu, je podľa ministerstva práce neprimeraná a aktuálne je v legislatívnom procese návrh novej právnej úpravy. Cieľom je, aby sa jeho suma od roku 2024 odvíjala od výšky priemerného dôchodku. Túto zmenu však nie je možné technicky zrealizovať v tomto roku, kompenzovať sa to má práve jednorazovým dodatočným príspevkom.



Novela bude účinná dňom jej vyhlásenia.