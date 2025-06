NRSR: DPH na menštruačné pomôcky sa nezníži na 5 %

Bratislava 12. júna (TASR) - Daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa uplatňuje na menštruačné pomôcky, sa nezníži zo súčasných 23 % na 5 %. Návrh novely zákona o DPH, ktorý predložila poslankyňa opozičnej SaS Martina Bajo Holečková, Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.



„Predmetná zmena reaguje na potrebu zabezpečiť vyššiu dostupnosť základných hygienických produktov pre ženy a dievčatá, ako aj na širšie úsilie o zmiernenie tzv. menštruačnej chudoby, ktorá predstavuje neprimerané finančné zaťaženie pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva,“ vysvetlila v dôvodovej správe predkladateľka. Tieto produkty nie sú podľa nej luxusným tovarom, ale základnou potrebou, bez ktorej by nebolo možné zabezpečiť dôstojnú a hygienickú starostlivosť o zdravie. Vysoká uplatňovaná DPH pritom výrazne prispieva k ich cene, upozornila.



Slovensko má podľa nej štvrtú najvyššiu DPH na menštruačné pomôcky v EÚ. Niektoré krajiny na ne DPH vôbec neuplatňujú a priemer je 13 %, vyčíslila Bajo Holečková. „Zavedenie nižšej DPH na menštruačné pomôcky by malo pozitívny dopad najmä na ženy s nižšími príjmami, čím by sa znížili náklady spojené s nákupom týchto nevyhnutných hygienických produktov. Podľa dostupných výskumov znížená daň skutočne pomáha znižovať ceny, čo pomáha najviac nízkopríjmovým domácnostiam,“ doplnila.