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Fond MIRRI Investments by mal začať fungovať na prelome rokov
O vytvorení tohto fondu diskutovali na ministerstve podľa štátneho tajomníka už od minulého roka.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Nový fond MIRRI Investments, do ktorého sa presúva 120 miliónov eur zo Slovak Investment Holding (SIH), sa momentálne pripravuje na svoje spustenie. Fungovať by mohol začať koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka, kedy aj plánuje bližšie informovať verejnosť o svojich plánoch a stratégii. Avizoval to v utorok štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Maraček na mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti, ktoré k tejto téme zvolala opozícia.
„Ten fond je dnes v stave prípravy. Máme konateľov, máme tú základnú legislatívno-právnu štruktúru a rámec, v rámci ktorého sa pripravuje spolupráca so SIH. O tie peniaze sa nemusíte báť, je to komitovaný kapitál, ani jedno euro sa neposunulo nikam. Ani jedno euro sa nedá ukradnúť, ani jedno euro sa nedá prejesť,“ zdôraznil Maraček s tým, že každý investičný zámer fondu bude schvaľovať jeho dozorná rada, v ktorej má MIRRI menšinu.
O vytvorení tohto fondu diskutovali na ministerstve podľa štátneho tajomníka už od minulého roka. Podľa vlastných slov si myslel, že v tejto chvíli už bude dávno fungovať. Pri jeho príprave však prišlo k viacerým „prekážkam a peripetiám“.
„Budeme sa snažiť to zrýchľovať... Či sa to stane teraz okolo Vianoc, alebo až v novom roku, určite urobíme nejaký kick-off a budeme komunikovať tú investičnú stratégiu, pretože fond neexistuje, keď nekomunikuje s trhom, lebo predsa musí niekde umiestňovať tie peniaze,“ konštatoval Maraček. Podľa neho bude vhodné vrátiť sa k diskusii o fonde v čase, keď už bude fungovať a budú známe podrobnosti o jeho činnosti.
Presun peňazí do nového fondu MIRRI opakovane kritizovala opozícia. Poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban v utorok pripomenul, že ide o 120 miliónov eur, ktoré doteraz profesionálne spravoval SIH. „Vláda však bez akéhokoľvek zdôvodnenia vymenila celé jeho vedenie. Už o dva týždne ministerstvo pod vedením Samuela Migaľa (nezávislý) presunulo tieto peniaze do svojho nového fondu, v ktorom majú rozhodujúce slovo jeho politickí nominanti,“ vyhlásil.
Zdôraznil, že ministerstvo o tomto kroku samo neinformovalo. Poslanci aj verejnosť majú podľa Trubana právo vedieť, prečo sa peniaze presunuli, vysvetlenia si však musia vynucovať interpeláciami a zvolávaním mimoriadnych výborov. „Takto sa s verejnými peniazmi narábať nesmie. Tento postup vyvoláva oprávnené obavy, že sa to skončí ďalším škandálom,“ dodal opozičný poslanec.
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„Ten fond je dnes v stave prípravy. Máme konateľov, máme tú základnú legislatívno-právnu štruktúru a rámec, v rámci ktorého sa pripravuje spolupráca so SIH. O tie peniaze sa nemusíte báť, je to komitovaný kapitál, ani jedno euro sa neposunulo nikam. Ani jedno euro sa nedá ukradnúť, ani jedno euro sa nedá prejesť,“ zdôraznil Maraček s tým, že každý investičný zámer fondu bude schvaľovať jeho dozorná rada, v ktorej má MIRRI menšinu.
O vytvorení tohto fondu diskutovali na ministerstve podľa štátneho tajomníka už od minulého roka. Podľa vlastných slov si myslel, že v tejto chvíli už bude dávno fungovať. Pri jeho príprave však prišlo k viacerým „prekážkam a peripetiám“.
„Budeme sa snažiť to zrýchľovať... Či sa to stane teraz okolo Vianoc, alebo až v novom roku, určite urobíme nejaký kick-off a budeme komunikovať tú investičnú stratégiu, pretože fond neexistuje, keď nekomunikuje s trhom, lebo predsa musí niekde umiestňovať tie peniaze,“ konštatoval Maraček. Podľa neho bude vhodné vrátiť sa k diskusii o fonde v čase, keď už bude fungovať a budú známe podrobnosti o jeho činnosti.
Presun peňazí do nového fondu MIRRI opakovane kritizovala opozícia. Poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban v utorok pripomenul, že ide o 120 miliónov eur, ktoré doteraz profesionálne spravoval SIH. „Vláda však bez akéhokoľvek zdôvodnenia vymenila celé jeho vedenie. Už o dva týždne ministerstvo pod vedením Samuela Migaľa (nezávislý) presunulo tieto peniaze do svojho nového fondu, v ktorom majú rozhodujúce slovo jeho politickí nominanti,“ vyhlásil.
Zdôraznil, že ministerstvo o tomto kroku samo neinformovalo. Poslanci aj verejnosť majú podľa Trubana právo vedieť, prečo sa peniaze presunuli, vysvetlenia si však musia vynucovať interpeláciami a zvolávaním mimoriadnych výborov. „Takto sa s verejnými peniazmi narábať nesmie. Tento postup vyvoláva oprávnené obavy, že sa to skončí ďalším škandálom,“ dodal opozičný poslanec.
vjo