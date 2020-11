G. Grendel otvoril rokovanie NR SR, poslancov čaká ešte viacero noviel

Bratislava 3. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO), ktorý je dočasne poverený vedením snemovne, v utorok otvoril šiesty rokovací deň 16. schôdze. Na programe majú poslanci ešte niekoľko najmä vládnych noviel z dielne rezortu financií, hospodárstva, zdravotníctva či školstva, ale aj poslanecké návrhy.



V rokovaní poslanci pokračujú po dvoh prerušeniach v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Najskôr to bolo pre organizované testovanie zákonodarcov po pozitívnom výsledku testu predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, neskôr pre karanténu viacerých poslancov.



Na programe majú napríklad novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti či novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorou chce ministerstvo financií upraviť pravidlá pri rezervách v rozpočte. Zamedziť chce najmä tomu, aby návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli súčasťou oficiálnych prognóz.



Poslancov čaká i novela zákona o dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty či dani z motorových vozidiel. V prvom čítaní by sa malo plénum venovať aj zrušeniu súkromnej výroby destilátov z vlastného ovocia. Vyplýva to z vládnej novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov z dielne rezortu financií.



Venovať sa majú i novele zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorou sa má zefektívniť výmena informácií medzi zdravotnými poisťovňami a ústrednými orgánmi štátnej správy. Prebrať majú, okrem iného, aj novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa mení aj zákon o poisťovníctve.



Na rokovanie sa majú dostať tiež návrhy ministerstva školstva. Medzi nimi aj novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Upraviť sa ňou majú niektoré aspekty financovania regionálneho školstva vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania.



Poslanci by mali rokovať tiež o návrhu novely, ktorá zavádza nový príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja. Definitívne majú tiež rozhodnúť o novele týkajúcu sa odoberania vysokoškolských titulov, ako aj o návrhoch zaradiť nové dni do zoznamu pamätných dní. Poslanci Smeru-SD prichádzajú napríklad s novelou Zákonníka práce.