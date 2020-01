Matečná: Novela o pozemkových úpravách bola robená precízne a odborne

Bratislava 21. januára (TASR) - Novela zákona o pozemkových úpravách bola urobená precízne a podporujú ju aj rôzne odborné organizácie. Vyhlásila to v závere rozpravy k prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou vetovanej novele ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).



"Tento zákon bol urobený precízne a je výsledkom širokej odbornej diskusie. V odborných kruhoch žiadne pochybnosti nevyvoláva," skonštatovala Matečná. Podľa nej, ak by nebola definovaná podmienka povinného vzdelania zamestnancov, ktorí majú vykonávať pozemkové úpravy, mohli by byť prijímaní ľudia s rôznym vzdelaním. "Na skrátenie pozemkových úprav mali vplyv viaceré novelizačné body," doplnila ministerka.



Podľa nej, ak by opätovne nebola prijatá novela v parlamente, nebol by riešený problém trvalých porastov, nebolo by možné usporiadať vlastníctvo pozemkov pod stavbami, ktoré prešli do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov od štátu. "To bude mať negatívny dosah na mestá a obce a tisíce vlastníkov pozemkov pod cestami a inými stavbami štátu," podotkla Matečná. Ďalej vymenovala, že tiež by nebola zvýšená minimálna výmera pozemku chráneného proti drobeniu po pozemkových úpravách, nenastali by potrebné zmeny v nájomných a podnájomných vzťahoch k poľnohospodárskym pozemkom, v dôsledku čoho by podľa ministerky vzniklo veľa konfliktov a problémov.



"Neprijatie zákona by malo negatívne dosahy nielen na občanov, vlastníkov pozemkov, trvalých porastov a nájomcov poľnohospodárskej pôdy, ale aj na mestá a obce, štát a celé Slovensko," dodala Matečná.