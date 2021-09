J. Karahuta chce presadiť zavedenie kategórie tzv. farmárskeho bitúnka

Bratislava 11. septembra (TASR) – Na Slovensku by sa mohla zaviesť kategória tzv. farmárskeho bitúnka. Navrhuje to poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina) v novele zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú predložil na nadchádzajúcu septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.



Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov by tak mohli uvádzať na trh mäso domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov, ktoré bolo vyrobené a manipulovalo sa s ním v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky a bola schválená alebo podmienečne schválená.



Návrh zákona má upraviť požiadavky na schvaľovanie tzv. farmárskych bitúnkov na zabíjanie zveri z farmových chovov a domácich kopytníkov vrátane hovädzieho dobytka zabitých pod šírym nebom voľným projektilom. Schválené by mohli byť na základe hygienických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.



Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov konštatuje, že je možné očakávať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu možnosti žiadať o schválenie malých farmárskych bitúnkov s povolenými výnimkami z legislatívnych požiadaviek Európskej únie (EÚ), pokiaľ ide o výrobu a rozrábanie mäsa domácich kopytníkov a farmového chovu. Účinnosť zákona navrhuje poslanec od 1. januára 2022.