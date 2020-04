J. Richter: Vláda by nemala zabúdať na sociálnych partnerov

Bratislava 28. apríla (TASR) - Vláda by nemala pri príprave opatrení zabúdať na sociálnych partnerov, teda zástupcov zamestnancov aj zamestnávateľov. V programovom vyhlásení vlády (PVV) tento rozmer chýba. Uviedol to opozičný poslanec Smeru-SD Ján Richter. Podľa neho je časť PVV, ktorá sa venuje trhu práce a sociálnym veciam, asi najlepšia.



"PVV vnímam ako politický dokument, na ktorom sa zhodli politické strany. Dôležité je, aby vláda nevynechala pri rokovaniach sociálnych partnerov. Mali by mať možnosť pri príprave zákonov sa vyjadriť," upozornil Richter s tým, že dôležitá je aj kontinuita, teda aby vláda pokračovala v opatreniach, ktoré prijala minulá vláda a ktoré sa osvedčili.



V prípade PVV mu ale takáto garancia sociálnych záruk chýba. "Koalícia je tak zložitá a rozdielna, že túto garanciu nemáme. Hlavné pozitívum je, že časť týkajúca sa práce, sociálnych vecí a rodiny považujem za najlepšiu," povedal Richter.



Chýba mu tiež garancia finančného krytia návrhov v PVV. "To sú miliardy, na to nám nebude stačiť Európsky sociálny fond, bude to treba riešiť aj zo štátneho rozpočtu," myslí si Richter.



V prípade politiky zamestnanosti ocenil snahu pokračovať v zdokonaľovaní sociálnej ekonomiky. Upozornil však na to, že v minulosti tento zákon nepodporilo hnutie Sme rodina. "Ak to v súčasnosti podporujú, tak je to pozitívne a ja to vítam. Sociálna ekonomika ponúkne priestor, kde sa bude dať zamestnať po odznení nového koronavírusu," myslí si Richter.



Vo všetkých oblastiach je podľa Richtera nedostatočný sociálny dialóg so sociálnymi partnermi, ale aj so zástupcami dôchodcov, či mladých rodín. "Komunikácia je nevyhnutná," tvrdí Richter. Prioritou podľa neho zostáva aj to, že ľuďom je potrebné dať prácu. "Ešte stále evidujeme 80.000 voľných pracovných miest a pritom už kričíme, aká bude veľká nezamestnanosť. Podniky sa budú musieť najprv s týmto vysporiadať," dodal Richter.



Jeho stranícky kolega Ľubomír Petrák (Smer-SD) je tiež presvedčený, že v prípade sociálnych opatrení, by sa "nemali robiť nejaké veľké obraty, aby najzraniteľnejšie skupiny mali istotu". "Na všetky opatrenia v PVV sú potrebné obrovské finančné investície, ktoré pravdepodobne nebudú aj pre koronakrízu k dispozícii. Som zvedavý, rovnako ako vy, ako sa vláda s týmito výzvami vysporiada," doplnil Petrák.



Poslanec Vladimír Ledecký (Za ľudí) súhlasí s tým, že v štátnej správe pracuje drvivá väčšina kvalitných ľudí, ale objavili sa v nej "aj nejakí figliari". "Je pravda, že vláda by mala pokračovať vo veciach, ktoré sa osvedčili a ktoré nejakým spôsobom fungujú. Ako minister práce ste mali pán Richter šťastie, že ste obsadili ľudí, ktorí riadili odbor sociálnej ekonomiky, ale zase na druhej strane implementačná agentúra bola veľmi neefektívna," upozornil Ledecký s tým, že v súčasnosti je na Slovensku len 100 sociálnych podnikov. "Chvalabohu, aj za ne, lebo je to dobrá vec," dodal Ledecký.



V utorok ráno bolo do rozpravy prihlásených 50 poslancov, zatiaľ v pléne vystúpilo 10 z nich. Rozprava bude pokračovať po obedňajšej prestávke od 14. hodiny. Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval vládnych ministrov, aby sa ich do pléna dostavilo viac, pretože by mali byť prítomní na rokovaní k PVV.