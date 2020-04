K. Hatráková zdôraznila potrebu zlepšiť služby pre rodiny na Slovensku

Bratislava 24. apríla (TASR) – Systém sociálnoprávnej ochrany detí je na Slovensku v troskách. Skonštatovala to v piatok v rozprave v Národnej rade (NR) k programovému vyhláseniu vlády (PVV) poslankyňa hnutia OĽaNO Katarína Hatráková. Bude preto podporovať zlepšenie služieb pre rodiny, najmä v oblasti prevencie a sanácie rodinných kríz.



Poznamenala, že do PVV sa dostali aj myšlienky, ktoré presadzovala Kresťanská únia (KÚ). Ide napríklad o zaradenie možnosti legislatívnej iniciatívy občanov na základe kvalifikovaného návrhu. Potešila ju tiež téza, že vláda zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám.



Zároveň podotkla, že vláda v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí ústavný zákon v oblasti justície a reformu súdnej mapy. "Je dobré, že dôjde k zriadeniu najvyššieho správneho súdu, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov," myslí si Hatráková. Korupčné správanie je podľa jej slov odsúdeniahodné za každých okolností, násobne viac to platí pri rozhodovaní o deťoch.



Podporuje tiež záväzok vlády, že bude presadzovať prísnu špecializáciu v rodinnoprávnej agende, interdisciplinárny prístup pri rozhodovaní o deťoch za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov.



Systém sociálnoprávnej ochrany detí v SR podľa nej treba zlepšiť. "Ani by tak veľmi nevadilo, že nepomáha, problém je, že škodí," dodala. Popri presadzovaní špecializácie v rodinnoprávnej agende by sa mala podľa nej vytvoriť sieť dostupných poradenských centier pre jednotlivcov, páry a rodiny tak, aby bola psychologická pomoc dostupná v každom meste. To by malo prispieť k "eliminácii vynímania detí z rodín a z rôznorodých málopodnetných prostredí".



"Ako psychologička, ktorá sa roky venuje deťom a rodinám, som rada, že vláda v PVV deklaruje, že v oblasti ľudských práv bude podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu," zdôraznila s tým, že kauza Čistý deň podľa nej ukázala, ako štát zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších.