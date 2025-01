KDH navrhuje posunúť účinnosť stavebného zákona o ďalší rok

Bratislava 21. januára (TASR) - Opozičné KDH navrhuje posunúť účinnosť nového stavebného zákona o ďalší rok. Zdôvodňuje to nedostatkom času na prípravu stavebnej legislatívy a vykonávacích predpisov i nedostatočnou pripravenosťou stavebných úradov a dotknutých subjektov. Vyplýva to z návrhu, ktorý KDH predložilo do Národnej rady (NR) SR.



Začiatok platnosti nového stavebného zákona parlament už vlani presunul na 1. apríl 2025. "Tento čas sa ukazuje z hľadiska materiálno-technického, ekonomického, personálneho, infomatizačného, legislatívno-technického (vykonávacích predpisov) a celkovej pripravenosti stavebných úradov a jednotlivých dotknutých subjektov ako nedostatočný a je potrebné odložiť účinnosť o ďalší jeden rok, t. j. na 1. apríl 2026," zdôvodnilo KDH svoj návrh. Pripomenulo, že už pôvodne bolo navrhované posunutie stavebnej reformy rovno o dva roky, tento návrh však neprešiel.



Podľa KDH návrh predkladajú aj z dôvodu legislatívno-procesnej opatrnosti. "V legislatívnom procese je síce v čase predkladania tohto návrhu zákona v druhom čítaní vládny návrh stavebného zákona s navrhovanou účinnosťou od 1. apríla 2025, avšak vzhľadom na politické pomery v Národnej rade Slovenskej republiky je riziko, že tento zákon nemusí byť schválený, respektíve schválený v časovom predstihu pred plánovanou účinnosťou," zhodnotilo KDH.



Tým by podľa opozičného hnutia mohol nastať legislatívno-technický kolaps v stavebnej legislatíve, respektíve v činnosti stavebných úradov. Odloženie účinnosti zákona o ďalší rok by podľa KDH malo vytvoriť dostatočný priestor na vyriešenie aktuálnej situácie a na vytvorenie kvalitnej stavebnej legislatívy vrátane materiálno-technického, personálneho a informatizačného zabezpečenia.