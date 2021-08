Koalícia sa podľa Fica bojí hovoriť o cenách energií

Bratislava 30. augusta (TASR) – Vládna koalícia sa bojí „chlebových tém" ako zvyšovanie cien energií a riziká pre štátny rozpočet v súvislosti so sprevádzkovaním plynovodu Nord Stream 2. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok po tom, ako plénum neschválilo program mimoriadnej schôdze o tejto téme, ktorú iniciovala skupina opozičných poslancov. Koalícia hovorí, že sa o tejto téme môžu rozprávať na parlamentnom hospodárskom výbore.



„Vládna koalícia sa bojí týchto chlebových tém, lebo nevie na ne odpovedať," tvrdí Fico. Skonštatoval, že keby prišiel minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s logickým plánom, čo robiť s rastom cien energií, mohli ho podporiť. Sulík sa však podľa Fica bojí odbornej a politickej konfrontácie.



Poznamenal, že sú nástroje, ako kontrolovať rast cien. Načrtol, že keď rastie cena komodity na svetových trhoch, tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) musí klesať a naopak. „Ak nám teda stúpa cena komodity na svetových trhoch, majú normálny nástroj na pracovanie s cenou elektrickej energie," skonštatoval.



Hovoriť na mimoriadnej schôdzi chcel aj o plynovode Nord Stream 2. Poukázal na to, že „tranzitovaním" plynu cez územie Slovenska získava SR do rozpočtu príjmy na úrovni 250 – 300 miliónov eur. Upozornil, že môže dôjsť k výraznému obmedzeniu objemu tranzitu cez územie SR, a teda aj k prudkému poklesu príjmov do štátneho rozpočtu.



„SR si jednoducho musí chrániť svoje vlastné ekonomické a finančné záujmy," dodal s tým, že Sulíka nepočul povedať o tejto téme nič.



Poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini si rovnako myslí, že návrh o cenách energií je legitímny. „Moja vláda v roku 2019 s vtedajším ministrom hospodárstva Petrom Žigom rozhodla, že budú zmrazené ceny plynu tak, aby nedošlo k ich zvyšovaniu," uviedol Pellegrini s tým, že sa mohli zaoberať aj cenami potravín.



Schôdza k cenám energií by podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej bola len divadelnou scénou pre Fica a nie odbornou diskusiou.



„Ak je záujem o odbornú diskusiu, poslanec Fico ako člen hospodárskeho výboru môže dať návrh na prerokovanie tohto bodu na výbore a určite by sme takýto bod podporili," uviedla Zemanová. Na výbor by sa podľa nej mohol dostaviť aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, ktorý by mohol viesť odbornú diskusiu. Fico reagoval s tým, že nie je členom hospodárskeho výboru.



„Ak sa chce pán poslanec Fico baviť na tému cien energií, má možnosť zvolať mimoriadny výbor pre hospodárske záležitosti, na ktorý si môže zavolať ministra hospodárstva Richarda Sulíka. S ním si môže vydiskutovať, kto je zodpovedný za nastavenie cien energií na trhu," konštatoval predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.