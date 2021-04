Koaliční poslanci chcú rozšíriť skupinu detí pre dotáciu na stravu

Bratislava 22. apríla (TASR) – Cieľová skupina detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, by sa mala rozšíriť. Dosiahnuť to chcú koaliční poslanci OĽANO, SaS, Sme rodina aj Za ľudí novelou zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú predložili na májovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.



Zámerom je podľa predkladateľov zabezpečiť možnosť poskytnutia dotácie na stravu aj na tie deti, na ktoré podľa novej právnej úpravy nemožno poskytnúť túto dotáciu a ktorých rodičia nemajú ani nárok na daňový bonus. "Cieľová skupina detí sa navrhuje určiť vzhľadom na skutočnosti vzťahujúce sa na ich rodičov (osoby, ktorým je dieťa zverené), ktoré objektívne odôvodňujú vyššiu pravdepodobnosť nevzniknutia nároku na daňový bonus," konštatujú poslanci v dôvodovej správe.



Ustanoviť by sa tak mala nová skupina detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu. Pôjde o deti, ktorých rodičia alebo osoby, ktorým je dieťa zverené, sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku (ak dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok), invalidného výsluhového dôchodku, peňažného príspevku na opatrovanie alebo sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie.



Ide o skupinu detí, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že ich rodičom nevznikne nárok na zvýšený daňový bonus pre deti do 15 rokov veku z dôvodu, že tieto sociálne skupiny spravidla zárobkovú činnosť nevykonávajú. "Vzhľadom na to, že tieto osoby pravdepodobne nebudú mať nárok na zvýšený daňový bonus, navrhuje sa ako alternatíva k zvýšenému daňovému bonusu poskytovať na ich dieťa dotáciu na stravu," spresnili navrhovatelia. Takto určený okruh osôb bol vymedzený aj vzhľadom na skutočnosť, že týmto osobám môže za splnenia zákonom ustanovených podmienok vzniknúť nárok na príplatok k prídavku, ktorý je tiež určitou alternatívnou k daňovému bonusu.



Dotáciu na stravu tak bude možné poskytnúť napríklad v prípade, že jeden z rodičov dieťaťa je poberateľom starobného dôchodku a druhý rodič dieťaťa je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a podobne. Účinnosť zákona navrhujú poslanci na 1. august 2021.



Od predloženého návrhu zákona očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, a to najmä v oblasti hospodárenia obyvateľstva, keďže poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa budú dotknuté domácnosti odbremenené od úhrady príspevkov na stravovanie svojich detí. Návrh zákona však bude mať negatívny dosah na rozpočet verejnej správy. "Podľa hrubých odhadov bude navrhovaným opatrením pozitívne ovplyvnených približne 7790 detí, čo si vyžiada zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu o približne 2,03 milióna eur ročne," uvádza sa v doložke vybraných vplyvov.