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NRSR: Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín sa majú spresniť
Novela má byť účinná od 1. novembra 2026.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín sa majú spresniť a jednoznačne zadefinovať. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Novela má byť účinná od 1. novembra 2026.
„Cieľom návrhu zákona je jednoznačne a transparentne definovať kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. Táto potreba vyplýva zo správy Najvyššieho kontrolného úradu SR z roku 2023 s názvom Kontrola bezpečnosti potravín v SR. V nej kontrolný úrad identifikoval existenciu tzv. šedých zón, teda prevádzok, ktoré sú síce podľa NKÚ riadne kontrolované, avšak aktuálne znenie zákona o potravinách vymedzuje kompetencie príslušných orgánov nedostatočne a nejasne,“ priblížil agrorezort.
Ministerstvo podotklo, že doterajšie opatrenia na riešenie uvedených nejasností realizované formou dohody o spolupráci medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a Úradom verejného zdravotníctva nemajú charakter trvalého a zákonom upraveného riešenia.
„Navrhované právne ukotvenie kompetencií v rámci návrhu zákona prispeje k zabezpečeniu jednotného, efektívneho a bezproblémového výkonu kontrolných činností, zvýši právnu istotu a zároveň posilní dôveru verejnosti v systém úradnej kontroly potravín,“ zdôraznilo MPRV.
„Cieľom návrhu zákona je jednoznačne a transparentne definovať kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. Táto potreba vyplýva zo správy Najvyššieho kontrolného úradu SR z roku 2023 s názvom Kontrola bezpečnosti potravín v SR. V nej kontrolný úrad identifikoval existenciu tzv. šedých zón, teda prevádzok, ktoré sú síce podľa NKÚ riadne kontrolované, avšak aktuálne znenie zákona o potravinách vymedzuje kompetencie príslušných orgánov nedostatočne a nejasne,“ priblížil agrorezort.
Ministerstvo podotklo, že doterajšie opatrenia na riešenie uvedených nejasností realizované formou dohody o spolupráci medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a Úradom verejného zdravotníctva nemajú charakter trvalého a zákonom upraveného riešenia.
„Navrhované právne ukotvenie kompetencií v rámci návrhu zákona prispeje k zabezpečeniu jednotného, efektívneho a bezproblémového výkonu kontrolných činností, zvýši právnu istotu a zároveň posilní dôveru verejnosti v systém úradnej kontroly potravín,“ zdôraznilo MPRV.