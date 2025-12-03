Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Drogové prekurzy prejdú z Rezortu hospodárstva na Rezort zdravotníctva

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rezort hospodárstva v súčasnosti v rámci svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona.

Autor TASR
Autor TASR 
Bratislava 3. decembra (TASR) - Kompetencie v oblasti drogových prekurzorov sa od januára budúceho roka presunú z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili.

Rezort hospodárstva v súčasnosti v rámci svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona. Vydáva, dočasne pozastavuje a ruší povolenia na dovoz a vývoz určených látok, eviduje a vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov, spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami. Taktiež vedie evidenciu vývozov a vývozcov, dovozov a dovozcov, či ukladá pokuty na základe vlastných zistení alebo oznámení iných orgánov.

Ministerstvo zdravotníctva už v súčasnosti plní viaceré úlohy v oblasti drogovej politiky. Zmenou kompetencií sa má zabezpečiť centralizácia a koncentrácia agendy týkajúcej sa drogovej politiky na jednom ministerstve s cieľom zlepšenia koordinácie protidrogovej politiky. Malo by dôjsť aj k zvýšeniu efektivity a účinnosti prijatých opatrení na boj proti drogám, ako aj k zjednoteniu niektorých procesov na centrálnej úrovni.
