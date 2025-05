NRSR: Kurzarbeit sa rozšíri aj na dôsledky amerických ciel

Bratislava 29. mája (TASR) - Firmy budú môcť dostať od štátu podporu zo systému kurzarbeit aj v súvislosti s novými americkými clami. Medzi dôvody jej poskytnutia totiž pribudnú nepredvídateľné nadnárodné hospodárske okolnosti. Vyplýva to z novely zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok definitívne schválila. Poslanci rokovali o právnej norme v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo všetkých 138 prítomných zákonodarcov.



„Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne predpoklady na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce v situáciách, keď k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa dochádza vplyvom nepredvídateľných a neobvyklých regulácií celosvetovej ekonomiky s dosahom na slovenské hospodárstvo, ktoré majú za následok zníženie vývozu tovarov, zvýšené obchodné bariéry, chýbajúci zahraničný odbyt v dôsledku obchodnej vojny a tak ďalej,“ uviedlo v predkladacej správe MPSVR.



Zamestnávateľ musí pri žiadosti o pomoc preukázať nielen existenciu nepredvídateľných nadnárodných hospodárskych okolností, ale aj skutočnosť, že boli príčinou obmedzenia jeho činnosti. Posudzovanie nároku na podporu má na starosti jej poskytovateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Musí pritom rozhodnúť, či obmedzenie činnosti zamestnávateľa spôsobila nepredvídateľná nadnárodná hospodárska okolnosť, alebo k nemu došlo z dôvodov na strane podnikateľa.



Bez rýchleho zavedenia tohto nástroja by sa podľa rezortu práce zvýšilo riziko vzniku hospodárskych škôd na Slovensku a môže dôjsť aj k obmedzeniu činnosti zamestnávateľov. Opatrenie má predísť negatívnym vplyvom na pracovné miesta na trhu práce, ktoré by viedli k ich ohrozeniu alebo zániku, ďalej k rastu nezamestnanosti, znižovaniu príjmu domácností a životnej úrovne, či zvyšovaniu rizika chudoby.



„Slovenská republika je ako malá a otvorená ekonomika mimoriadne citlivá na ekonomickú neistotu, ktorá je vyvolaná zvýšeným kolísaním na finančných trhoch, geopolitickými konfliktmi či rastúcim protekcionizmom v medzinárodnom obchode. Nedávne oznámenie o zavedení amerických ciel poukazuje na riziko eskalácie obchodných vojen, ktoré môžu negatívne ovplyvniť globálny obchod a investície. V takomto prostredí je kľúčové vytvárať podmienky na posilnenie odolnosti národného hospodárstva,“ dodalo MPSVR.



Novela bude účinná dňom vyhlásenia.