L. Kamenický kritizuje opatrenia Ministerstva financií

Bratislava 1. apríla (TASR) – V prípade opatrení vo vládnom návrhu zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR ide len o kozmetické úpravy, Slovensko pritom potrebuje zásadnejšie ekonomické opatrenia. Uviedol to počas rozpravy poslanec Smeru-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický. Súčasný šéf rezortu financií Eduard Heger (OĽaNO) mu oponoval, podľa neho ide o historickú pomoc.



Vláda v súčasnosti podľa Kamenického prezentuje sedem veľkých opatrení, nevidí však ich naplnenie. "Toto sú všetko kozmetické úpravy, my potrebujeme zásadné ekonomické opatrenia," zdôraznil Kamenický. Podľa jeho slov viaznu priority. "Zobuďte sa a začnite robiť," adresoval vláde.



Heger vyjadril svoje prekvapenie nad tým, že práve Kamenický nevidí naplnenie siedmich prezentovaných opatrení vlády. "Minulý týždeň bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený zákon, ktorý vytvoril legislatívny rámec pre opatrenia, ktoré sme vyhlásili v nedeľu a na ktoré nebolo potrebné už prinášať žiadnu legislatívu do parlamentu, pretože práve nariadením vlády v utorok tie opatrenia vstúpili do platnosti. Čiže legislatíva tu bola už minulý týždeň, my sme k nej priniesli konkrétne špecifikácie," priblížil.



Minister financií zároveň uviedol, že opatrenia rádovo za takmer miliardu eur mesačne podľa neho nie sú kozmetické. "Osobne si myslím, že takáto historická pomoc tu nikdy na Slovensku nebola v takom rozmere a ešte aj mesačne," vyhlásil Heger.



Kamenický tiež poukázal na to, že sa doposiaľ nevie, akým spôsobom a či sa budú odkladať splátky úverov či lízingov. Podotkol, že nevie o žiadnej zásadnej dohode. "Ja neviem, kto už vedie tie rokovania s bankami," dodal. Zásadnejšie zákony s veľkým dosahom na ekonomiku by zároveň podľa neho mali byť predkladané tak, aby mali poslanci dostatok času sa na ne pozrieť.



Heger tiež poukázal na to, že očakával zásadnejšie opatrenia, keď preberal ministerstvo. Kamenický ku kritike zo strany koalície, že sa v tejto veci nekonalo počas jeho pôsobenia na rezorte financií, podotkol, že tzv. lex korona sa pripravoval na ministerstve financií ešte pod jeho vedením.



Opatrenia vo finančnej oblasti z dielne MF SR prerokuje NR SR v takzvanom zrýchlenom režime. Poslanci to schválili na stredajšom hlasovaní. Návrh prináša okrem iného posun lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch. Malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc. Vláde sa má tiež umožniť prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020.