Kamenický navrhuje v rozpočte zvýšiť prostriedky pre Maticu slovenskú

Bratislava 28. mája (TASR) – Prostriedky pre Maticu slovenskú by sa mali zvýšiť o 414.479 eur. Docieliť to chce opozičný Smer-SD pozmeňujúcim návrhom, ktorý v piatok v pléne predstavil poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD). Zároveň oznámil, že za novelu rozpočtu nezahlasuje, celý proces okolo úpravy rozpočtu považuje za netransparentný.



Kamenický odôvodnil zvýšenie prostriedkov pre Maticu slovenskú tým, že dostane jednu z najnižších súm v histórii a má problémy financovať svoju činnosť. "Rok 2021 bude v novodobej histórii Matice slovenskej jeden z najkomplikovanejších z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov," konštatuje sa v návrhu. Matica slovenská podľa tohto materiálu dostala od štátu najnižšiu dotačnú podporu za posledné desaťročie vo výške 1,34 milióna eur. Oproti roku 2020 je nižšia o 414.479 eur. Práve o túto sumu navrhuje Kamenický Maticu slovenskú dofinancovať.



Kamenický zároveň kritizoval proces prípravy novely rozpočtu a zároveň to, ako bol predložený pozmeňujúci návrh na parlamentnom výbore. Skonštatoval, že návrh pred rokovaním výboru nemali poslanci k dispozícii na preštudovanie.



Zdôraznil, že podľa Programu stability mal byť deficit SR 9,9 %, na základe pozmeňujúceho návrhu z výboru predpokladá, že sa deficit Slovenska zvýši na okolo 10,3 %. Na základe správy z výborov, ktorá je zverejnená na webovej stránke NR SR, by sa výdavky v rozpočte mali ešte zvyšovať, a to o necelých 351 miliónov eur.