NRSR: Limity pri poskytovaní úverov ŠFRB by sa mohli zvýšiť

Bratislava 18. mája (TASR) - Limity, v rámci ktorých sa pohybuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) pri poskytovaní úverov, by sa mohli zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ŠFRB poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina), ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok posunula do druhého čítania.



Konkrétnu výšku úverov a limitov, ktoré by platili od 1. januára, stanoví vykonávací predpis. Schválenie právneho predpisu je podľa predkladateľa dôležité na to, aby sme vedeli plynule zahájiť čerpanie nových eurofondov a stimulovať zelené opatrenia pri obnove bytových domov.



Novela zároveň reaguje na nové podmienky, ktoré Európska únia (EÚ) spojila so zdrojmi, ktoré majú byť využité na obnovu budov. Cieľom opatrení je znížiť potrebu energií u bytových budov. Novými podmienkami je, že sa skúma potreba primárnej energie budovy a limit, ktorý je treba dosiahnuť, je minimálne 30 % úspory primárnej energie. Ak by bytová budova docielila 30 % úsporu primárnej energie a nainštalovala by si obnoviteľný zdroj, mohla by získať možnosť 30 % odpustenia úveru.