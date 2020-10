Krajniak: Smer-SD vládol sám a 13. dôchodok od roku 2010 nezaviedol

Bratislava 21. októbra (TASR) – Smer-SD v minulosti vládol sám a nezaviedol 13. dôchodok od roku 2010. Vyhlásil to minister práce Milan Krajniak v parlamente. Reagoval tak na kritiku opozičných poslancov, ktorí vláde vyčítajú, že ide meniť 13. dôchodok.



Dôchodca s priemerným dôchodkom dostal minulý rok pred Vianocami 80 eur, tento rok dostane 205 eur, čiže dvaapolkrát viac, upozornil Krajniak. Podľa jeho slov až 18 000 sirôt dostane o 162 eur viac, ako navrhovali poslanci Smeru-SD, a 150 000 invalidov dostane o 90 eur viac, ako navrhovala bývalá vláda. „Nedokážeme pomôcť úplne každému, ale tým najzraniteľnejším áno," podotkol Krajniak.



Poslanci Smeru-SD sa podľa neho vyhovárajú, že oni chceli 13. dôchodok, ale nebola na to príležitosť. „Vlani 2. apríla sme my ako poslanci hnutia Sme rodina navrhli zákon o 13. dôchodku, veľmi podobný, ktorý sme predstavili teraz. A ja sa pýtam, ako ocenili prácu otcov a dedov, ako ich ocenili poslanci za stranu Smer-SD?" uviedol Krajniak s tým, že poslanci Smeru-SD vtedajší návrh nepodporili.



„Kašľali na dôchodcov a teraz majú drzosť sa ozývať," dodal Krajniak. Po novom má byť štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma bude 300 eur.



Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Zmenu schválil parlament na konci minulého volebného obdobia, tesne pred parlamentnými voľbami.



Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Po novom rezort práce navrhuje zákon upraviť tak, aby najvyššia suma 13. dôchodku bola 300 eur.