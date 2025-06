Viskupič kritizoval Kažimíra za neúčasť pri prezentovaní správ NBS

Bratislava 18. júna (TASR) - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír neprišiel odprezentovať správy banky do Národnej rady (NR) SR a vyhol sa tak otázkam v pléne. Upozornil na to v stredu na tlačovej konferencii v parlamente opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS). Reagoval na to, že správy o hospodárení a finančnej stabilite odprezentoval viceguvernér NBS Dušan Keketi. Odôvodnenie bolo to, že Kažimír je aktuálne na zahraničnej pracovnej ceste.



Viskupič poukázal na to, že správy NBS boli dopredu naplánované na prerokovanie v stredu 18. júna, preto si mohol guvernér návštevu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) naplánovať na inokedy. Ak sa guvernér bojí čeliť nepríjemným otázkam zo strany poslancov, mohol vo svojej funkcii skončiť, zdôraznil opozičný poslanec s odkazom na to, že Kažimír bol neprávoplatne odsúdený v korupčnej kauze a jeho funkčné obdobie sa skončilo. Vo funkcii pokračuje, pretože parlament zatiaľ nezvolil jeho nástupcu.



„Treba brať do úvahy, že guvernér Národnej banky Slovenska je odsúdený za korupciu, to musíme v tomto celom kontexte samozrejme vnímať a ak to takto je a sám si to vyhodnotil, že v tej funkcii chce ostať, tak o to skôr by mal byť pripravený riadne vykonávať svoju funkciu a prísť do Národnej rady,“ uzavrel Viskupič.