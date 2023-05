NRSR: Matky a mladí nebudú mať časť príjmu oslobodenú od daní

Bratislava 18. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov poslanca Igora Matoviča (OĽANO). Matky detí do 15 rokov a mladí do 25 rokov by od budúceho roka podľa návrhu nemali platiť daň z príjmu do určitej hranice. V roku 2024 to malo byť približne 2000 eur mesačne. Navrhoval tiež zrušiť časové obmedzenie vyplácania zvýšeného daňového bonusu 140 eur iba do decembra 2024, ako to platí v súčasnosti. Za návrh hlasovalo 57 zo 144 prítomných poslancov.



Špeciálna úprava sa mala vzťahovať na matku dieťaťa do dovŕšenia 15. roku, ktorá toto dieťa porodila a žije s ním v domácnosti a na fyzickú osobu do dovŕšenia 25. roku okrem tých, ktorí si ako živnostníci uplatňujú paušálne výdavky. Ich ročná nezdaniteľná časť základu dane mala predstavovať 16-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR dva kalendárne roky pred príslušným zdaňovacím obdobím.



V roku 2024 podľa návrhu táto nezdaniteľná suma mala predstavovať 20.864 eur ročne alebo 1738,66 eur mesačne. Pri zohľadnení sociálnych a zdravotných odvodov by tak vybrané skupiny neplatili daň z príjmu z mesačnej hrubej mzdy približne do 2000 eur, vyčíslil predkladateľ.



"Ženy, ktoré sa rozhodnú stať matkami, vedia, že spoločnosť ich za roky venované výchove detí odmení tým, že budú mať výrazne nižšie platy ako muži a ženy bez detí. Návrhom zákona túto krivdu naprávame," konštatoval Matovič v dôvodovej správe. Oslobodením od daní chce tiež motivovať mladých ľudí zostať žiť a pracovať na Slovensku.



Ministerstvo financií (MF) SR v stanovisku upozornilo, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom tento vplyv nie je vyčíslený a neuvádza ani zdroj krytia znížených príjmov. Podľa odhadu rezortu financií by vplyv návrhu mohol byť v roku 2024 v sume 458 miliónov eur.