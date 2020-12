Maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série sa zdvojnásobí

Bratislava 8. decembra (TASR) – Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok schválilo novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne rezortu dopravy. Maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série pre kategórie M1 a N1 triedy 1, ktoré plnia emisné limity 6d označené písmenami DG a AM, tak bude dvojnásobný. O návrhu zákona poslanci rokovali v tzv. zrýchlenom režime. Novela má nadobudnúť účinnosť od 31. decembra tohto roka.



Za bežných okolností by sa tieto vozidlá stali po 31. decembri tohto roka autami ukončenej série, ktoré by bolo možné prihlásiť do evidencie vozidiel len na základe povolenia pre skladové zásoby, čiže povolenia dopredaja vozidiel, ktoré je limitované ich počtom. Limit sa po novom zdvojnásobí pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



"Prvá vlna pandémie spôsobila, že nové vozidlá s touto emisnou normou boli predajcom v SR dodané s oneskorením, zväčša až po letných prázdninách, keď sa v SR začala druhá vlna pandémie, počas ktorej boli vládou SR prijímané opatrenia na obmedzenie mobility občanov, ktoré vyvrcholili obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania," napísal rezort dopravy vo vládnom materiáli. Tieto opatrenia podľa rezortu spôsobili, že došlo k poklesu predaja nových vozidiel. Následkom toho predajcom nových vozidiel ostane k 31. decembru tohto roka na skladoch väčšie množstvo vozidiel, ktorých počet prekročí limit áut, ktoré môžu byť povolené pre skladové zásoby.