Správa o sociálnej situácii: Miera rizika chudoby v SR vlani stúpla

Bratislava 21. októbra (TASR) - Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia vzrástla vlani na Slovensku na hodnotu 17,6 %. Vyplýva to zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2023, ktorú prerokoval a zobral na vedomie Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci. Napriek nárastu podielu počtu ľudí v riziku chudoby je podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) stále SR v spomínanom ukazovateli pod priemerom EÚ, kde v minulom roku dosiahol úroveň 21,4 %.



Ukazovateľ podľa ministra výrazne narástol medzi rokmi 2020 a 2023 počas pandémie a vysokej inflácie. "V roku 2023 sa počet ľudí ohrozených chudobou dostal na číslo 943.000. Napriek výraznému zhoršeniu a napriek zvýšeniu podielu ľudí v riziku chudoby sme však hlboko pod priemerom EÚ," spresnil na rokovaní parlamentného výboru Tomáš.



Upozornil zároveň, že Slovensko v minulom roku zaznamenalo negatívny demografický vývoj v počte narodených detí. "V roku 2023 sa narodilo len 48.627 živých detí. To je najmenej v histórii Slovenskej republiky, to je veľmi smutný údaj," dodal minister práce, sociálnych vecí a rodiny.