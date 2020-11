Ministerstvá umožňujú svojim zamestnancom pracovať z domu

Bratislava 5. novembra (TASR) - Viaceré ministerstvá na Slovensku využívajú prácu z domu z dôvodu druhej vlny pandémie nového koronavírusu. S touto formou práce majú dobré skúsenosti, niekedy všal narážajú aj na technické problémy.



Využívanie práce z domu potvrdili počas štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente viacerí ministri. Pýtal sa ich na to koaličný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Upozornil na to, že Úrad verejného zdravotníctva SR vo svojich usmerneniach odporúča, aby zamestnávatelia zvážili riziko šírenia ochorenia na pracovisku a umožnili aspoň časti zamestnancov tzv. homeoffice. Zaujímal sa preto, ako postupujú ministerstvá.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vo svojej písomnej odpovedi uviedol, že práca z domu je umožnená tým zamestnancom, ktorým to povaha práce dovoľuje. "Máme pozitívne skúsenosti zo strany nadriadených, plnenie služobných a pracovných úloh je zabezpečené," uviedol Mikulec v odpovedi, ktorú za neho prečítal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Aj on však priblížil, že tzv. homeoffice je na ministerstve využívaný, vyskytujú sa však aj problémy technického charakteru. "Problém máme s tým, že niektoré informačné systémy sú prístupné len z ministerstva," uviedol Doležal. Niektorí zamestnanci ministerstva dopravy tak musia prísť osobne do práce, na pracovnom počítači "odklikajú potrebné úkony" a vrátia sa opäť pracovať domov.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) tiež umožňuje zamestnancom pracovať z domu. "Nadriadení zamestnanci majú kompetenciu organizovať prácu tak, aby zamestnanci mohli čo najviac využívať prácu z domu, ale zároveň bol zaistený chod ministerstva a spolupráca jednotlivých útvarov," prečítal Doležal odpoveď šéfky spomínaného rezortu Veroniky Remišovej (Za ľudí). V priemere takto pracuje približne 50 % zamestnancov, MIRRI tiež uviedlo, že sa organizujú online aj porady.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vyčíslil, že 44 % z celkového počtu zamestnancov samotného ministerstva pracuje z domu. "Nielenže využívame tento inštitút, ale čoskoro do parlamentu príde aj novela Zákonníka práce, ktorá okrem iného upravuje aj homeoffice, pretože sa ukázalo, že začína byť natoľko využívaný, že potrebujeme garantovať práva zamestnanca a upraviť Zákonník práce tak, aby bol homeoffice braný ako rovnocenná forma práce," priblížil Krajniak. Tiež doplnil, že rezort práce umožňuje takto pracovať ľuďom, ktorí sa musia starať o dieťa, napríklad ak majú dištančné vzdelávanie, alebo ak sú zamestnanci starší ako 62 rokov či patria do rizikovej skupiny z hľadiska zdravotného stavu, alebo musia dodržiavať karanténne opatrenia. Pracovať z domu môžu tiež zamestnanci rezortu práce, ktorí mali pri vstupe do budovy zvýšenú teplotu, ale nemali známky ochorenia. V októbri tohto roka o homeoffice požiadalo 240 zamestnancov len samotného ministerstva práce.