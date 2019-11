M.Viskupič: Občania právom očakávajú pravdivý a kvalitný rozpočet

Bratislava 29. novembra (TASR) - Drvivá väčšina príjmov v štátnom rozpočte pochádza zo súkromnej sféry, od občanov a firiem. Uviedol to v rozprave v Národnej rade SR Marián Viskupič (SaS) s tým, že štát by preto mal prostriedky vynakladať hospodárne. Celkovo sa písomne sa do rozpravy k návrhu rozpočtu na budúci rok prihlásilo 13 poslancov, následne sa budú môcť ešte prihlásiť ústne.



V pléne prečítal stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá upozornila na viaceré riziká v návrhu rozpočtu na budúci rok. Ide totiž podľa neho o nezávislý pohľad na zákon roka. Plénum však neodobrilo pri schvaľovaní programu aktuálnej schôdze Viskupičov návrh, aby s týmito zisteniami mohol v parlamente vystúpiť predseda RRZ Ivan Šramko.



"Rozpočet sa týka všetkých občanov Slovenskej republiky. Štátny rozpočet spolu s komplexným rozpočtom verejnej správy bude počas celého roka 2020 vytvárať základný rámec všetkého, čo sa bude diať vo verejnej sfére," skonštatoval Viskupič. Podľa neho však väčšina príjmov rozpočtu pochádza zo súkromného sektora. "Rozpočet je preto zákonom roka aj pre ľudí. Tento rok pripadol Deň daňovej slobody na 27. mája, teda občan robí na štát celých 147 dní, kým si splatí svoj účet na chod verejnej správy a samosprávy. Občania sa vzdali takmer polovice svojich potenciálnych príjmov v prospech štátu. Právom od nás všetkých očakávajú pravdivý a kvalitný rozpočet, ktorý bude hospodárne a efektívne vynakladať financie, ktorých sa museli vzdať," myslí si Viskupič.



Ľudia tiež podľa poslanca očakávajú, že rozpočet je pripravený odborne, s využitím všetkých dostupných možností a rešpektujúc všetky riziká. Poukázal na viaceré závery RRZ k rozpočtu. Napríklad, že by mali pokračovať revízie výdavkov. "Návrh rozpočtu opakuje rovnaké nedostatky ako predošlé rozpočty. Nadhodnocuje nedaňové príjmy, podhodnocuje výdavky samospráv, zdravotníctva a Sociálnej poisťovne," upozornil Viskupič na hodnotenie RRZ, v ktorom rada hovorí aj o potrebe prijatia dodatočných opatrení.