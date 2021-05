Viskupič: Tento rok minieme takmer to, čo dokážeme vybrať za dva roky

Bratislava 28. mája (TASR) – Výdavky štátneho rozpočtu na tento rok by sa mali zvýšiť až na takmer 28 miliárd eur. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu z výborov. Skonštatoval to predseda finančného výboru Marián Viskupič (SaS) v piatok v rozprave k novele štátneho rozpočtu. Podotkol, že tento rok by tak SR minula takmer toľko, koľko dokážeme vybrať za dva roky. Avizoval, že SaS zvýšenie rozpočtu nepodporí.



Viskupič vyčíslil, že na tento rok sú v rozpočte schválené príjmy vo výške necelých 16 miliárd eur. Je presvedčený, že budú o niečo vyššie, ale napriek tomu upozorňuje, že po zvýšení by Slovensko minulo takmer dvojnásobok toho, koľko sme schopní vybrať.



"Dnešné deficity sú budúce dane," zdôraznil. Priblížil, že na dani z pridanej hodnoty (DPH) je plánovaný výber vyše 7 miliárd eur na tento rok. "My nemáme žiadny priestor zvyšovať DPH," upozornil s tým, že ani tým by sa teda zvýšené výdavky nedokázali kompenzovať. Na spotrebných daniach podľa jeho slov vyberieme za rok dokopy 2,4 miliardy eur, na dani z príjmov právnických osôb menej ako 2 miliardy eur.



Pripustil, že je kríza a je potrebné pomáhať. Dnes sa však podľa jeho slov má zvyšovať rozpočet, ktorý sa už pripravoval na krízu, už o 3,7 miliardy eur. "Aj najlepšie úmysly sú fajn, ale treba mať na ne," dodal. Dobrý úmysel pomáhať môže podľa neho spôsobiť, že sa rozbijú verejné financie.



Poslanec OĽANO György Gyimesi zhodnotil Viskupičov príspevok ako "vynikajúce vystúpenie opozičného poslanca". Pýtal sa, či už to je predvolebný modus, a vyzval ho, aby sa SaS aspoň trochu snažila maskovať to, že už nie je koaličným partnerom.



"Mám pocit, že ste len teoretickí ekonómovia a na ľudí kašlete," vyhlásil Erik Ňarjaš (OĽANO). Postoj SaS k rozpočtu kritizoval aj poslanec Sme rodina Ľuboš Krajčír. "Nepľujte ľuďom do tváre, stojte si za tým, čo ste im sľúbili. Toto je o zodpovednosti, nie o politike, ktorú vy dnes hráte," dodal.