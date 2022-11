NRSR: Na Slovensku by sa mala zaviesť nová daň z plynovodov

Bratislava 8. novembra (TASR) - Na Slovensku by sa mala zaviesť nová daň z plynovodov. Počíta s tým návrh zákona o dani z osobitnej stavby z dielne poslancov koaličného hnutia OĽANO, ktorý v utorok posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.



Zdaniť by sa tak podľa návrhu mala osobitná stavba využívaná na prepravu plynu v SR. "Jedným z dôvodov zavedenia dane z osobitnej stavby je skutočnosť, že táto stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti," ozrejmili predkladatelia v dôvodovej správe.



Predmetom dane má byť stavba na území Slovenska definovaná ako sieť plynovodov, ktoré slúžia výlučne na prepravu plynu v SR a nie na jeho miestnu distribúciu na časti územia Slovenska. Základom na výpočet dane má byť dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch a ustanovená sadzba dane.