NR SR: Na voľnočasové aktivity deti dostanú každý mesiac 60 eur

Bratislava 24. mája (TASR) - Na voľnočasové aktivity dostanú deti od piatich do 18 rokov každý mesiac 60 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O návrhu zákona plénum rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.



Pôvodne sa počítalo s tzv. krúžkovným v sume 50 eur, na základe pozmeňujúceho návrhu z výborov sa však tento príspevok zvýšil na 60 eur. Zákon podporilo 83 zo 131 prítomných poslancov. Za boli poslanci OĽANO aj Sme rodina. Z nezaradených návrh podporili poslanci zo Za ľudí a tiež Martin Čepček, Ján Krošlák, Katarína Hatráková, Romana Tabák, ale aj Jozef Šimko, Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa. Opatrenia podporili aj poslanci pôsobiaci v ĽSNS. Koaličná SaS hlasovala proti. Poslanci Smeru-SD sa zdržali a návrh nepodporili ani nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD.



"Cieľom nového zákona o financovaní voľného času dieťaťa je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom finančného príspevku, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí," uviedlo ministerstvo financií.



Ministerstvo školstva a rezort kultúry majú ustanoviť zoznam voľnočasových aktivít, na financovanie ktorých možno použiť príspevok. Registre by mali vzniknúť do 1. januára budúceho roka.



Príspevok sa bude pripisovať na konto dieťaťa 12 mesiacov vopred. Zabezpečiť by sa tak mala flexibilita nakladania s príspevkom a zároveň sa tým umožní objednávanie voľnočasových aktivít v dlhšom čase. "Príspevok sa pripíše na konto dieťaťa vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca," priblížilo ministerstvo financií.



S kontom dieťaťa má nakladať iba oprávnená osoba, a to iba prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie. Konto by sa malo dieťaťu zriadiť, keď dosiahne päť rokov. Voľnočasová aktivita by sa mala dať objednať len cez aplikáciu, tvrdí rezort.



"Oprávnená osoba je povinná vyznačiť účasť dieťaťa na každej voľnočasovej aktivite, na ktorej sa dieťa zúčastnilo a ohodnotiť jej kvalitu," píše sa v materiáli.



Plénum zároveň schválilo aj pozmeňujúci návrh poslankyne Jany Žitňanskej zo strany Za ľudí. Vzhľadom na osobitné potreby dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 % sa umožní, aby sa na takéto dieťa namiesto tzv. krúžkovného poskytoval prídavok na dieťa v sume zvýšenej o hodnotu tohto príspevku.