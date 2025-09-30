Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Najnižšie tarifné platy sa nevyrovnajú minimálnej mzde

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Najnižšie tarifné platy vo verejnej a štátnej službe sa nedorovnajú na úroveň minimálnej mzdy. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý predložila skupina poslancov opozičného KDH.

„Predkladaný návrh zákona reaguje na dlhodobo pretrvávajúci a neudržateľný problém v odmeňovaní zamestnancov vo verejnej a štátnej službe, kde sú v platových tabuľkách stanovené najnižšie tarifné platy pod úrovňou zákonnej minimálnej mzdy. Táto situácia je v rozpore s Ústavou SR, Zákonníkom práce a európskymi záväzkami Slovenskej republiky,“ vysvetlili predkladatelia.

Upozornili, že súčasná prax núti verejných zamestnávateľov k obchádzaniu zákona prostredníctvom automatického dorovnávania platov cez osobné ohodnotenie. To podľa nich vedie k právnej neistote zamestnancov, zneužívaniu inštitútu osobného ohodnotenia, nedôstojnému postaveniu zamestnancov aj administratívnej záťaži. Novelou chceli vrátiť osobnému ohodnoteniu jeho pôvodný účel, teda oceňovať nadštandardný výkon.
.

