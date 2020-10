Námorná doprava sa má zatraktívniť pre budúce generácie

Bratislava 22. októbra (TASR) – Námorná doprava by sa mala zatraktívniť pre budúce generácie. Predísť sa tak má nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v európskom námornom sektore. Vyplýva to z návrhu zákona o námornej plavbe z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý vo štvrtok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



Návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie (EÚ) v oblasti prípravy a osvedčovania členov lodnej posádky a uľahčenia pohybu členov lodnej posádky v rámci EÚ transpozíciou európskej smernice.



„Účelom je zachovať a zlepšiť vysokú úroveň námornej bezpečnosti a ochrany mora pred znečistením zvyšovaním úrovne vedomostí a zručností námorníkov a uľahčiť pohyb námorníkov v rámci Európskej únie, čím sa okrem iného pomáha zatraktívniť námornú dopravu pre budúce generácie, a tým predísť nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v európskom námornom sektore,“ konštatuje sa v doložke vplyvov k návrhu zákona.