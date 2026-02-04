< sekcia Ekonomika
NRSR: Návrh na rýchlejšie odpisovanie budov neposunuli do 2. čítania
Navrhovaný zmeny zahŕňali aj zvýšenie superodpočtu zo 100 % na 200 % pri vybraných výdavkoch do úhrnnej sumy 1 milión eur a rozšírenie o služby a nehmotné výsledky výskumu.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Zvýšenie hranice pre jednorazový odpis drobného majetku na 2400 eur, skrátenie doby odpisovania budov v 6. odpisovej skupine zo 40 na 30 rokov, či zrýchlené odpisovanie ekologických stavieb. Zmeny navrhnuté opozičným poslancom Michalom Trubanom (PS) v novele zákona o dani z príjmov Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania.
„Predkladaný návrh zákona sleduje spoločný zámer posilniť stabilitu podnikateľského prostredia a zvýšiť konkurencieschopnosť SR. Cieľom je zmierniť negatívne dopady súčasnej makroekonomickej situácie a prijatých konsolidačných opatrení na podnikateľské subjekty, stimulovať investície do výskumu, vývoja a modernizácie, podporiť zelenú transformáciu a energetickú efektívnosť a zároveň prispieť k rýchlejšiemu ozdraveniu hospodárstva,“ vysvetlil predkladateľ v dôvodovej správe.
Navrhovaný zmeny zahŕňali aj zvýšenie superodpočtu zo 100 % na 200 % pri vybraných výdavkoch do úhrnnej sumy 1 milión eur a rozšírenie o služby a nehmotné výsledky výskumu. Truban v novele navrhol aj možnosť zahrnúť do daňových výdavkov až 50 % pohľadávky po 360 dňoch a 100 % po 720 dňoch, čím sa mal urýchliť odpis nedobytných pohľadávok a znížiť tlak na likviditu podnikov.
Opatrenia mali podľa predkladateľa prispieť k vyššej finančnej stabilite podnikov, zvýšiť ich motiváciu investovať do rastu a inovácií, podporiť prechod na udržateľnú ekonomiku a prispieť k rýchlejšiemu znižovaniu rozdielov v produktivite oproti vyspelým krajinám Európskej únie (EÚ).
