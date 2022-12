Flexibilné poberanie rodičovského príspevku sa nezavedie

Bratislava 6. decembra (TASR) – Flexibilné poberanie rodičovského príspevku, ako navrhoval nezaradený poslanec Tomáš Valášek, sa nezavedie. Národná rada (NR) SR v utorok odmietla novelu zákona o rodičovskom príspevku, ktorú predložil.



Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by podľa návrhu závisela od dĺžky obdobia, v rámci ktorého sa ho rodič rozhodne čerpať, a to tak, že celková suma rodičovského príspevku vyplatená počas celého obdobia poberania zostane nezmenená.



Pri výbere kratšieho obdobia poberania by tak rodič dostával vyšší príspevok. Poslanec navrhoval umožniť rodičom poberať príspevok do dvoch až troch rokov veku dieťaťa, podľa vlastného výberu.