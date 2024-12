Návrh na zrušenie transakčnej dane neposunuli poslanci do 2. čítania

Bratislava 4. decembra (TASR) - Novozavedená transakčná daň sa nebude rušiť. Navrhoval to poslanec opozičnej SaS Marián Viskupič v novele zákona o dani z finančných transakcií, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania.



Dôvodom na jej zrušenie je podľa predkladateľa zásadný škodlivý vplyv na slovenské podnikateľské prostredie. Nesplní podľa neho účel, pre ktorý ju vláda zaviedla a postihne najmä malé firmy. "Maximálna výška faktúry, ktorú postihnú tým najvyšším poplatkom 40 eur, je 10.000 eur. Každá vyššia faktúra je za rovnakých 40 eur," upozornil.



Zároveň podľa neho transakčná daň zásadne viac postihuje dlhšie výrobné reťazce na Slovensku. "Postihuje presne to, čo potrebujeme, aby sa chlieb piekol na Slovensku, zo slovenskej múky, zo slovenského obilia, so slovenským droždím. Čím viac sa toho vyrobí na Slovensku, tým viac sa produkt predraží. Vo výsledku sa predajca rozhodne kúpiť chlieb z Poľska a podporí tým konkurenciu z iných krajín," argumentoval Viskupič.



Upozornil, že daň prinesie firmám zvýšené náklady, ktoré sa premietnu do spotrebiteľských cien, čo zníži konkurencieschopnosť spoločností na Slovensku. "Existuje vysoké dôvodné podozrenie, že táto daň je v rozpore s právom Európskej únie, čo sa týka voľného pohybu kapitálu, podpory podnikania a diskriminácie zahraničných bánk," doplnil v dôvodovej správe.