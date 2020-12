Návrh štátneho rozpočtu považuje SaS za prijateľný kompromis

Bratislava 2. decembra (TASR) – Koaličná SaS považuje návrh štátneho rozpočtu za prijateľný kompromis, ktorý však so sebou nesie viaceré výzvy. Poslanec Marián Viskupič (SaS) uviedol, že pri zákone roka očakáva odbornú a vecnú diskusiu, nie politizáciu.



Viskupič skonštatoval, že vďaka neefektívnemu hospodáreniu Smeru-SD mali v koalícii neľahkú situáciu pripraviť rozpočet kvalitne a dobre. "Pred nami však stoja viaceré výzvy, a to napríklad v súvislosti s očakávanými príjmami na úrovni takmer 40 miliárd eur a plánom minúť vo verejnej sfére budúci rok takmer polovicu ročného HDP. Prijímame tak rozpočet s deficitom 7 miliárd a ja dúfam, že na konci roka 2021 budeme končiť s verejným dlhom menším ako 60 miliárd eur," dodal.



Podľa SaS je kľúčové, aby sa v prípade lepšieho výberu daní od občanov a firiem okamžite podporila ich aktivita a spotreba, prípadne aj znížilo daňové zaťaženie. "Pri každej príležitosti budeme presadzovať zjednodušenie, sprehľadnenie daňové a odvodového systému a postupné zníženie hlavne odvodového zaťaženia. Spolu s podporou flexibility pracovného trhu a s obmedzením prekážok zamestnávania ide o hlavné piliere nášho dlhodobého programu," zdôraznil Viskupič.



Verí, že po nástupe lepších rokov sa Slovensko vráti k nižšej úrovni zadlženia a viac sa sústredí na konsolidáciu verejných financií. "Z toho dôvodu navrhujeme doplniť do zákona o rozpočtovej zodpovednosti daňovú brzdu, vďaka ktorej by sa konsolidácia nerobila cez zvyšovanie daňového a odvodového zaťaženia," doplnil Viskupič.