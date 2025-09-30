< sekcia Ekonomika
Návrh zavedenia mesačných výpisov z hazardu neprešiel do 2.čítania
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh skupiny poslancov opozičného KDH, ktorým sa mala zaviesť povinnosť prevádzkovateľov hazardných hier zaslať hráčom raz mesačne výpis z ich hráčskeho konta. To by podľa navrhovateľov mohlo prispieť k zníženiu rizika vzniku závislosti na hazardných hrách.
„V prípade mesačných výpisov ide o preventívny nástroj, ktorý má hráčom poskytnúť jasný prehľad o ich hazardnej aktivite a podporiť informované rozhodovanie,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu novely zákona o hazardných hrách. Poukázali na to, že podobné mechanizmy sú zavedené v niektorých štátoch EÚ, ako napríklad Švédsko, Dánsko či Holandsko.
Výpis z hráčskeho konta mal obsahovať súhrn vložených finančných prostriedkov, dosiahnutých výhier, čistý rozdiel medzi nimi a celkovú sumu vložených finančných prostriedkov od registrácie hráča. Cieľom novely mala byť ochrana zdravia obyvateľstva a prevencie závislostí na hazardných hrách prostredníctvom posilnenia transparentnosti a informovanosti hráčov o ich hernej aktivite.
