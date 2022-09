Návrhy o príspevkoch pre opatrovateľov prešli do druhého čítania

Bratislava 21. septembra (TASR) - Osobe, ktorá poberá dôchodok a zároveň opatruje fyzickú osobu, by sa už nemusel krátiť peňažný príspevok. Zároveň by sa mohol príspevok v určitých prípadoch zvýšiť. Vytvoriť by sa tiež mohli podmienky pre lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na osobnú asistenciu do nezávislého života. Predpokladajú to dva návrhy noviel zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Poslanci Národnej rady (NR) SR ich v stredu posunuli do druhého čítania.



Krátenie peňažného príspevku na opatrovanie by sa mohlo odstrániť v prípade, že fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, prípadne súbežne s týmito dávkami poberá aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia. "V týchto prípadoch je podľa súčasného znenia zákona dôchodok krátený na polovicu základnej výšky," uviedla predkladateľka návrhu poslankyňa zo Za ľudí Jana Žitňanská.



Zvýšiť by sa tiež mal príspevok na opatrovanie o 100 eur mesačne, ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovateľ zároveň poberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.



Druhý návrh novely sa týka vytvorenia podmienok pre lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na osobnú asistenciu do nezávislého života. "Je čoraz viac prípadov osôb so zdravotným postihnutím, ktoré dokážu žiť nezávislý život, vedia si zorganizovať samostatné bývanie a podporu komunity, ako aj pomoc osobných asistentov, v realizácii im však bráni nemožnosť posúdenia ich nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu v čase, kedy sú prijímateľmi sociálnych služieb v celoročnej pobytovej forme," pripomenula poslankyňa.



Zaviesť by sa tiež mohla možnosť posúdenia žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a rozsahu osobnej asistencie v čase, kedy je žiadateľovi – osobe so zdravotným postihnutím poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba. Malo byť možné v prípade, že prehlási, že v bezprostredne nadväzujúcom období plánuje požiadať o ukončenie poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby. Vtedy je možné peňažný príspevok na osobnú asistenciu začať poskytovať až po preukázaní ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby.



Nové právne úpravy by mohli platiť od 1. januára 2023.