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NRSR nepodporila posun valorizácie výsluhových dôchodkov
Posunutie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov navrhovali uplatniť prvýkrát pri valorizácii 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR v stredu nepodporila návrh opozičného PS na posunutie termínu každoročnej valorizácie výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov z 1. júla na 1. január tak, ako je to v civilných profesiách. Poslankyňa Beáta Jurík a poslanci Jaroslav Spišiak a Tomáš Valášek z PS to chceli dosiahnuť novelou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
„Navrhovaná úprava reflektuje nielen želané zjednotenie s ostatnými dôchodkami, ktoré sa valorizujú od začiatku roka, ale zároveň odpovedá na potrebu zabezpečiť aj výsluhovým dôchodcom príjem predvídateľný a hlavne odpovedajúci každoročnému zvýšeniu životných nákladov,“ uviedli v dôvodovej správe poslanci.
Vyslovili presvedčenie, že je potrebné odstrániť znevýhodnenie, ktorému čelia výsluhoví dôchodcovia pre súčasnú úpravu, keďže na rozdiel od ostatných profesií dostávajú dávku počas prvého polroka v pôvodnej výške. Posunutie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov navrhovali uplatniť prvýkrát pri valorizácii 1. januára 2027.
„Navrhovaná úprava reflektuje nielen želané zjednotenie s ostatnými dôchodkami, ktoré sa valorizujú od začiatku roka, ale zároveň odpovedá na potrebu zabezpečiť aj výsluhovým dôchodcom príjem predvídateľný a hlavne odpovedajúci každoročnému zvýšeniu životných nákladov,“ uviedli v dôvodovej správe poslanci.
Vyslovili presvedčenie, že je potrebné odstrániť znevýhodnenie, ktorému čelia výsluhoví dôchodcovia pre súčasnú úpravu, keďže na rozdiel od ostatných profesií dostávajú dávku počas prvého polroka v pôvodnej výške. Posunutie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov navrhovali uplatniť prvýkrát pri valorizácii 1. januára 2027.