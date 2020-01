NRSR neprelomila veto prezidentky pri novele o pozemkových úpravách

Bratislava 21. januára (TASR) - Parlament neprelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri novele zákona o pozemkových úpravách, ktorá mala prispieť k odstráneniu rozdrobenosti vlastníctva pozemkov. Novela tak nebola opätovne schválená. Na rokovanie parlamentu ju predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Za prijatie novely bolo 71 poslancov zo 131 prítomných, proti bolo 59 a nezdržal sa nikto. Na prelomenie veta je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov.



Prezidentka vetovala novelu vlani 20. decembra s tým, že by mala byť prijatá nanovo, s väčším odstupom a so serióznou odbornou debatou. Bola tiež presvedčená, že by na ňu doplácali predovšetkým malí a strední farmári, tiež mala pochybnosti v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva. Ak má byť novela zákona o pozemkových úpravách prijatá nanovo, tak v novom znení, s väčším odstupom a so serióznou odbornou debatou. "Sú tam opodstatnené výhrady a pochybnosti o súlade zákona s Ústavou SR. Doplácali by naň predovšetkým malí a strední farmári," upozornila hlava štátu a spresnila, že má pochybnosti najmä v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva.



"Aj keď si prezidentka uvedomuje potrebu vykonania pozemkových úprav a nastolenia poriadku v rozdrobenom vlastníctve poľnohospodárskych pozemkov, je presvedčená, že takáto významná úprava, ktorá sa robí len raz za mnoho desaťročí, má byť riadne pripravená a musí rešpektovať všetky ústavné princípy," uviedol v decembri prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



Problémy by sa podľa hlavy štátu negatívne dotkli hlavne malých a stredných poľnohospodárov, ktorí pôdu priamo obhospodarujú.



Ministerstvo novelu predložilo najmä preto, že v aplikačnej praxi pomerne často nastávajú prípady, keď nie je možné ani po využití všetkých dostupných možností zistiť právneho nástupcu vlastníka pozemku, ktorý zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho. V takýchto prípadoch potom nastáva situácia, kedy sa konanie zbytočne predlžuje, dokonca aj o niekoľko rokov. Predmetná legislatívno-technická úprava mala zaviesť v danom prípade ešte predtým, ako bude známy okruh dedičov, možnosť okresnému úradu ustanoviť takému vlastníkovi pozemku opatrovníka výlučne na účely konania o pozemkových úpravách.





Januárová schôdza trvala jeden deň, poslanci ju ukončili hymnou

Januárová schôdza Národnej rady (NR) SR trvala len jeden deň, poslanci ju ukončili štátnou hymnou SR. Zákonodarcovia na schôdzi prerokovali len vrátenú novelu zákona o pozemkových úpravách, pričom veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej parlament neprelomil.



Novela zákona o pozemkových úpravách mala prispieť k odstráneniu rozdrobenosti vlastníctva pozemkov. Do parlamentu ju predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, plénum ju opätovne neschválilo.



Poslancov na 57. schôdzi NR SR pôvodne čakal takmer 70-bodový program. Na návrh SNS, Smeru-SD a Mosta-Híd boli napokon vypustené všetky body programu okrem vetovaného zákona. Plénum tak nerozhodovalo napríklad o návrhu vlády na vymenovanie Dany Meager za viceguvernérku Národnej banky Slovenska (NBS). Plénum nevolilo ani predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti či predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.



Plénum nerokovalo ani o návrhu uznesenia poslancov za SNS k situácii v Iraku. Poslanci tiež nehlasovali ani o návrhu uznesenia k návratu investičného zlata na Slovensko. Súčasťou pôvodného plánovaného programu schôdze boli aj desiatky ďalších presunutých návrhov zákonov z predchádzajúcej schôdze.