NRSR nezvolila člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne za odbory

Bratislava 15. februára (TASR) – Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok nezvolilo ďalšieho člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne ako zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, vykoná sa teda nová voľba. Išlo pritom o opakovanú voľbu, keďže v tej predošlej nebol zvolený potrebný počet členov.



Poslanci už skôr zvolili za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne dvoch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, a to Janu Berincovú a Martina Mikluša. Keďže však nebol zvolený požadovaný počet členov, teda traja, vykonala sa opakovaná voľba, do ktorej postúpili všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.



Za reprezentatívne združenia odborových zväzov navrhla Konfederácia odborových zväzov SR troch kandidátov, a to Janu Berincovú, Martina Mikluša a Martina Vavra, Spoločné odbory Slovenska navrhli jedného kandidáta, Mareka Šveca.



Dôvodom na voľbu troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia.