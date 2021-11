Novela, ktorá upravuje výdavkové limity, sa presúva na ďalšiu schôdzu

Bratislava 2. novembra (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR ani na aktuálnej schôdzi definitívne nerozhodne o novele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh zákona sa opätovne presúva na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom od 23. novembra. O presunutie bodu požiadal minister financií Igor Matovič (OĽANO) a plénum to odobrilo.



"Je verejným tajomstvom, že hľadáme ešte dohodu v koalícii. Bohužiaľ, zatiaľ jeden koaličný partner oponuje, ale ja pevne verím, že sa nakoniec dohodneme," skonštatoval v utorok Matovič. Poukázal aj na to, že je to v programovom vyhlásení vlády.



Rokovanie o návrhu zákona poznačili nezhody medzi koaličnými partnermi. Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) v utorok pre TASR potvrdil, že rokovania v tejto veci pokračujú a hľadá sa riešenie.



SaS je podľa Viskupiča pripravená podporiť zavedenie výdavkových limitov, teda len akúsi čiastočnú novelu zákona, a následne by mohli diskutovať o daňovej brzde, ktorú presadzuje SaS. Výdavkové limity sú totiž jedným z míľnikov plánu obnovy. Ak by sa však mala prijímať plná verzia novely zákona o rozpočtovej zodpovednosti vrátane úpravy dlhovej brzdy, SaS chce, aby v takom prípade bola do návrhu zapracovaná aj daňová brzda.



Vláda schválila 30. septembra 2020 návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov. Novelu zákona parlament síce posunul do druhého čítania, zatiaľ ju však neschválil. Právna norma sa totiž už viackrát presúvala.