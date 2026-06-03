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NRSR: Novela má odstrániť nejasnosti pri poskytovaní náhrad za pôdu
Právna norma bude účinná od 1. júla tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Nejednoznačné výklady doterajších ustanovení týkajúcich sa foriem poskytovaných náhrad pozemkov by sa mali odstrániť. Vyplýva to z novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Právna norma bude účinná od 1. júla tohto roka.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) pri odôvodnení návrhu avizoval, že novela má zrýchliť zdĺhavý proces uspokojovania reštitučných nárokov oprávnených osôb. „Rozšíri sa ponuka katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond (SPF) alebo správca môže poskytovať oprávneným osobám náhradné pozemky,“ priblížil.
Zároveň sa podľa neho preklenuje prekážka spočívajúca v nedostatočnej súčinnosti alebo úplnej nečinnosti oprávnenej osoby, ktorej sa od určitého štádia procesu poskytne náhrada. „To sa týka aj situácie, kedy oprávnená osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie, zomrela alebo jej dedičia ďalej nekonajú. Týka sa to aj situácie, kedy právo oprávnenej osoby nebolo vôbec predmetom dedičského konania,“ vysvetlil Takáč. Ak nebude súčinná oprávnená osoba, finančná náhrada pôjde podľa neho do depozitu a SPF to bude môcť uzatvoriť. Ak sa oprávnená osoba v budúcnosti ohlási, dostane tieto peniaze.
Novela upravuje postupy SPF a oprávnených osôb, resp. ich dedičov a osôb, kde sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi oprávnenej osoby, ktoré umožnia uzavrieť poskytnutie náhrad doteraz nečinným oprávneným osobám bez ujmy na ich právach. V zásade sa ich nárok na pozemkovú náhradu v týchto prípadoch zmení na nárok na náhradu v peniazoch. Právna úprava tiež rozširuje ponuku katastrálnych území, v ktorých SPF môže poskytovať oprávneným osobám náhradné pozemky, čo má prispieť k dynamickejšiemu plneniu reštitučných nárokov.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zdôraznilo, že jednou z vážnych prekážok pre usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ako aj pre vytvorenie vhodných pozemkovoprávnych pomerov hospodárenia na pôde je zdĺhavý proces riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb. Problémy spočívajú v zdĺhavosti rozhodovacích konaní príslušných orgánov štátnej správy, v dôsledku čoho ku koncu roka 2024 zostávalo ešte neukončených 5922 konaní, čo predstavuje 7,24 % uplatnených reštitučných nárokov. Veľkú časť týchto prípadov tvoria nároky, ktoré boli, resp. sú predmetom komplikovaných súdnych konaní.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) pri odôvodnení návrhu avizoval, že novela má zrýchliť zdĺhavý proces uspokojovania reštitučných nárokov oprávnených osôb. „Rozšíri sa ponuka katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond (SPF) alebo správca môže poskytovať oprávneným osobám náhradné pozemky,“ priblížil.
Zároveň sa podľa neho preklenuje prekážka spočívajúca v nedostatočnej súčinnosti alebo úplnej nečinnosti oprávnenej osoby, ktorej sa od určitého štádia procesu poskytne náhrada. „To sa týka aj situácie, kedy oprávnená osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie, zomrela alebo jej dedičia ďalej nekonajú. Týka sa to aj situácie, kedy právo oprávnenej osoby nebolo vôbec predmetom dedičského konania,“ vysvetlil Takáč. Ak nebude súčinná oprávnená osoba, finančná náhrada pôjde podľa neho do depozitu a SPF to bude môcť uzatvoriť. Ak sa oprávnená osoba v budúcnosti ohlási, dostane tieto peniaze.
Novela upravuje postupy SPF a oprávnených osôb, resp. ich dedičov a osôb, kde sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi oprávnenej osoby, ktoré umožnia uzavrieť poskytnutie náhrad doteraz nečinným oprávneným osobám bez ujmy na ich právach. V zásade sa ich nárok na pozemkovú náhradu v týchto prípadoch zmení na nárok na náhradu v peniazoch. Právna úprava tiež rozširuje ponuku katastrálnych území, v ktorých SPF môže poskytovať oprávneným osobám náhradné pozemky, čo má prispieť k dynamickejšiemu plneniu reštitučných nárokov.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zdôraznilo, že jednou z vážnych prekážok pre usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ako aj pre vytvorenie vhodných pozemkovoprávnych pomerov hospodárenia na pôde je zdĺhavý proces riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb. Problémy spočívajú v zdĺhavosti rozhodovacích konaní príslušných orgánov štátnej správy, v dôsledku čoho ku koncu roka 2024 zostávalo ešte neukončených 5922 konaní, čo predstavuje 7,24 % uplatnených reštitučných nárokov. Veľkú časť týchto prípadov tvoria nároky, ktoré boli, resp. sú predmetom komplikovaných súdnych konaní.