Novela zákona, ktorá hovorí o výdavkových limitoch, sa presúva

Bratislava 28. septembra (TASR) – Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá sa týka zavedenia limitu verejných výdavkov, sa opätovne presúva. Venovať by sa jej teda poslanci mali až na schôdzi Národnej rady SR so začiatkom od 19. októbra. Požiadal o to minister financií Igor Matovič.



Návrh zákona, ktorý je už v druhom čítaní, sa už počas predchádzajúcich schôdzí v parlamente viackrát presúval. Rokovanie o ňom poznačili nezhody medzi koaličnými partnermi. SaS podmieňuje hlasovanie o návrhu zákona tým, aby jeho súčasťou bola aj daňová brzda.



Na októbrovú schôdzu sa presunula aj novela Zákonníka práce, ktorá hovorí o odstránení nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok. Požiadal o to šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) v mene troch poslaneckých klubov.



Z aktuálnej schôdze na tú októbrovú sa presunul aj návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zahŕňa úpravy pri staniciach technickej kontroly (STK), ale aj v prípade certifikácie opravovní.