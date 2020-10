NRSR: O dočasnú ochranu by mohli firmy požiadať aj v budúcom roku

Bratislava 21. októbra (TASR) - Malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je dočasná ochrana pred veriteľmi, sú súčasťou návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý v stredu plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania. Zákon by mal byť účinný od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazal na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.



"Cieľom návrhu zákona je preto poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach na účely pokračovania v prevádzkovaní podniku podľa vzoru dočasnej ochrany," uviedol rezort spravodlivosti v predkladacej správe k zákonu. O poskytnutie dočasnej ochrany bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenska. S dočasnou ochranou musí súhlasiť nadpolovičná väčšina veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok.



Súčasne platná právna úprava dočasnej ochrany, ktorú štát zaviedol pre pandémiu ochorenia COVID-19, má obmedzenú platnosť do konca roka. Dočasnú ochranu pred veriteľmi by podľa schválenej legislatívy mali firmy dostať najviac na tri mesiace, to znamená odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku, pričom podnikateľ pod dočasnou ochranou môže podať žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany na ďalšie tri mesiace.



Návrh zákona zároveň prináša aj nízkonákladový rýchly malý konkurz. Opatrenie je určené pre malé firmy a malých podnikateľov. Návrh podstatne zjednodušuje pravidlá na vedenie konkurzu. Konkurz v prípade malého konkurzu je likvidačným konaním, v ktorom neexistuje záujem na pokračovaní v prevádzke podniku, prípadne je zanedbateľný, a tento jednoznačne prevyšuje záujem veriteľov na uspokojení ich pohľadávok. Cieľom návrhu zákona je preto vykonštruovať jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie.