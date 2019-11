Dostál a Viskupič navrhujú zrušenie bankového odvodu už od roku 2020

Bratislava 28. novembra (TASR) - Opoziční poslanci Ondrej Dostál a Marián Viskupič (obaja SaS) chcú zrušiť bankový odvod. Jeho nulová sadzba by podľa nich mala platiť už od roku 2020. Dosiahnuť to chcú pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložili počas rozpravy v druhom čítaní k novele zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) si však nemyslí, že tento krok by bol správny. "Trošku, by som povedal, že som zarazený, pri ziskovosti bánk 700 miliónov im odpustiť ďalších 140 miliónov, čiže im zvýšite na 840 miliónov, tak to sa mi zdá trošku nekorektné," podotkol.



Osobitný odvod majú banky na Slovensku platiť aj naďalej a od budúceho roka by sa jeho výška mala zdvojnásobiť. V súčasnosti platia banky odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. Plénum vo štvrtok posunulo novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií do druhého čítania. Poslanci o nej rokujú v tzv. zrýchlenom režime.