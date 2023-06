Obce nezískajú ďalší príjem zdanením vstupného na zábavné podujatia

Bratislava 20. júna (TASR) - Obce nezískajú nový príjem do rozpočtu, a to zdanením vstupného alebo poplatku vyberaného od návštevníkov zábavných, kultúrnych, športových, rekreačných a obdobných podujatí alebo za návštevu atrakcií. Návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania. Návrh predložili poslankyne Anna Mierna a Martina Brisudová.



Sadzbu dane mala určovať obec ako percento z ceny vstupného, ceny za návštevu, alebo užívanie zariadenia za osobu alebo skupinu osôb. Maximálna sadzba mala byť 5 % z tejto ceny, minimálne 10 centov. Obec by mohla všeobecne záväzným nariadením stanoviť rôznu sadzbu dane pre rôzne typy podujatí a zariadení.