Obdobie na daňový odpočet straty by sa mohlo predĺžiť na 15 rokov

Bratislava 22. januára (TASR) - Doba na odpočítanie straty, ako aj nákladov na výskum a vývoj daňovými subjektmi by sa mohla predĺžiť z doterajších päť na 15 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov opozičného Progresívneho Slovenska. Cieľom je vytvoriť v SR stimulujúce podnikateľské prostredie, ktoré pomôže naštartovať ekonomický rast.



Predkladatelia vyzdvihli, že možnosť odpočtu straty a odpočtu nákladov na výskum a vývoj z daňového základu pomáha zlepšovať podnikateľské prostredie a hospodársky rast. V súčasnosti platná slovenská právna úprava však obmedzuje túto možnosť na maximálne päť po sebe nasledujúcich rokov.



"Slovensko patrí ku krajinám s najprísnejším a pre podnikateľov najmenej výhodným odpočtom strát v EÚ. Viaceré krajiny Európy, ako napríklad Írsko a Portugalsko, majú neobmedzenú dobu odpočtu strát," zdôraznili predkladatelia. Uvoľnenie pravidiel tak podľa nich podporí zdravé podnikateľské prostredie a bude pôsobiť pre firmy stimulačne.



Prvých päť rokov po účinnosti zákona budú daňovníci odpočítavať stratu v rovnakej výške ako pri súčasných pravidlách. Legislatívna zmena tak podľa predkladateľov nebude mať v najbližších rokoch vplyv na rozpočet, čo je výhodné vzhľadom na potrebu konsolidácie verejných financií. Negatívny vplyv na rozpočet po piatich rokoch by mal následne vyrovnávať pozitívny vplyv z podporeného ekonomického rastu, predpokladajú poslanci.



Účinnosť novely navrhujú od 1. januára 2025.