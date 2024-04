Ochrana osôb poškodených dopravnou nehodou sa má zlepšiť

Bratislava 24. apríla (TASR) - Zlepšiť fungovanie systému povinného zmluvného poistenia (PZP) a zvýšiť ochranu osôb poškodených v dôsledku nehody. Aj to je cieľom vládneho návrhu novely zákona o PZP, ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania. Návrh preberá do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu, zohľadňuje aj podnety z aplikačnej praxe.



Legislatívne úpravy vychádzajúce zo smernice sa týkajú najmä odškodňovania poškodených v dôsledku nehôd v prípade, že dotknutá poisťovňa je platobne neschopná. Takisto úpravy minimálnej výšky poistného plnenia, kontroly poistenia motorových vozidiel členskými štátmi, zohľadňovania predchádzajúceho škodového priebehu poistenia, ako aj PZP pri motorových vozidlách odoslaných do iného členského štátu.



"Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel je osobitne dôležité pre všetkých občanov Európy, či už sú poistníkmi, poistenými alebo poškodenými v dôsledku dopravnej nehody. Je takisto dôležité pre samotné poisťovne, keďže tvorí výrazný segment na trhu s neživotným poistením v Európskej únii," uviedlo v dôvodovej správe ministerstvo financií. Tento typ poistenia má významný vplyv aj na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel v EÚ.



Novelou sa napríklad zvyšujú finančné limity, do ktorých sú ľudia v systéme PZP chránení. Pri škodách na zdraví sa majú zvýšiť z doterajších 5,24 milióna eur na 6,45 milióna eur, v prípade škody na majetku z 1,05 milióna eur na 1,3 milióna eur.



Ďalšou zmenou je zrušenie možnosti krátenia plnenia, tzv. regresu zo strany poisťovne, ak sa niekto oneskoril s platením PZP, ale poistenie mu stále platí. Novela rieši tiež oneskorené nahlásenie poistnej udalosti po lehote 15 dní, napríklad ak bol človek zranený, aby poisťovne v takejto situácii nekrátili plnenie.



Novela zavádza aj medzinárodné potvrdenie o bezškodovom priebehu. Malo by sa tak zabezpečiť zohľadnenie predchádzajúceho bezškodového priebehu na Slovensku napríklad pri presťahovaní človeka do iného členského štátu EÚ.



Účinnosť novely navrhuje rezort financií od 1. augusta 2024.