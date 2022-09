NRSR odmietla návrh Hlasu-SD na zvýšenie prídavku pri nástupe do školy

Bratislava 28. septembra (TASR) – Zvýšenie sumy prídavku na dieťa o 200 eur pri nástupe do prvého ročníka základnej školy sa od budúceho roka nezavedie. Národná rada (NR) SR v stredu odmietla návrh zákona o prídavku na dieťa, ktorý predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Plénum rovnako neschválilo ani ďalšie návrhy z ich dielne vrátane úpravy 13. dôchodku.



Návrh zákona o prídavku na dieťa reagoval na skutočnosť, že do roku 2022 vrátane zákon takúto formu podpory detí nastupujúcich do základnej školy poznal. Predkladatelia zároveň podotkli, že súčasná vládna koalícia tento inštitút s účinnosťou od 1. januára 2023 zrušila.



Parlament však zároveň prednedávnom posunul do druhého čítania novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorú predložili poslanci koaličnej Sme rodina. Podľa nej by sa malo opätovne zaviesť jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy.



Plénum odmietlo aj novelu zákona o sociálnom poistení, ktorej zámerom bolo priznať poberateľom dôchodkov nárok na "skutočný a spravodlivý 13. dôchodok". Predkladatelia za taký nepovažujú existujúci 13. dôchodok vzhľadom na spôsob určenia jeho výšky.



Rovnako poslanci neuspeli ani s návrhom zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Cieľom bolo zníženie nákladov pre poľnohospodárov tým, že orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty by neboli viac predmetom dane z pozemkov.



NR SR zároveň odmietla aj novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa nej sa mala zjednotiť právna úprava evidencie výziev na predkladanie žiadostí o niektorú z priamych foriem pomoci a údajov o výsledkoch procesov poskytovania priamych foriem pomoci, s cieľom zvýšenia transparentnosti, dohľadu verejnosti na týmito procesmi a zvýšenia prehľadnosti zverejňovaných údajov pre žiadateľov o štátnu pomoc.