< sekcia Ekonomika
NRSR odmietla návrh PS, aby sa 2 % z dane mohli darovať starým rodičom
Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov starým rodičom nebude možné.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov starým rodičom nebude možné. Návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslankyne Beáta Jurík, Simona Petrík, Darina Luščíková, Lucia Plaváková a poslanec Štefan Kišš z opozičného PS, plénum parlamentu v stredu neposunulo do druhého čítania.
Cieľom navrhovanej úpravy bolo umožniť darovať 2 % z dane z príjmov nielen rodičom, ale alternatívne aj starým rodičom. „Takúto možnosť by mohli chcieť využiť vnúčatá - daňoví poplatníci, ktorých rodičia ešte nespĺňajú podmienku poberania dôchodku z dôvodu veku, ktorých starí rodičia majú ťažšiu socioekonomickú situáciu alebo ktorí z rôznych dôvodov nemôžu svoje 2 % darovať jednému alebo obom rodičom,“ vysvetlili predkladatelia.
Návrh zachovával súčasný princíp asignácie - každá osoba by aj naďalej mohla darovať 6 %, a to po 2 % dvom osobám podľa svojho výberu (rodičom alebo starým rodičom) a 2 % neziskovej organizácii.
Cieľom navrhovanej úpravy bolo umožniť darovať 2 % z dane z príjmov nielen rodičom, ale alternatívne aj starým rodičom. „Takúto možnosť by mohli chcieť využiť vnúčatá - daňoví poplatníci, ktorých rodičia ešte nespĺňajú podmienku poberania dôchodku z dôvodu veku, ktorých starí rodičia majú ťažšiu socioekonomickú situáciu alebo ktorí z rôznych dôvodov nemôžu svoje 2 % darovať jednému alebo obom rodičom,“ vysvetlili predkladatelia.
Návrh zachovával súčasný princíp asignácie - každá osoba by aj naďalej mohla darovať 6 %, a to po 2 % dvom osobám podľa svojho výberu (rodičom alebo starým rodičom) a 2 % neziskovej organizácii.