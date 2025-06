NRSR odmietla zdaňovanie paušálnych náhrad poslancov a členov vlády

Bratislava 17. júna (TASR) - Politici by sa mali aspoň symbolicky podieľať na konsolidácii verejných financií. Paušálne náhrady poslancov Národnej rady (NR) SR, prezidenta SR a členov vlády SR by mali byť preto zdanené daňou vyberanou zrážkou so sadzbou 19 %. Vyplýva to z návrhu opozičných poslancov z hnutia Slovensko, ktorý poslanci NR SR v utorok neposunuli do druhého čítania.



Paušálne náhrady politikov podľa predkladateľov neodrážajú ich skutočné náklady na výkon funkcie a bez ohľadu na ich skutočné výdavky im na ne vzniká nárok každý mesiac.



„Aby vláda dokázala financovať všetky tieto zbytočné výdavky, uvalila na obyvateľov Slovenskej republiky ohromnú dražobu spôsobenú konsolidačnými opatreniami a žiada od obyvateľov, aby si uťahovali opasky, pričom sa vládni politici odmietajú na tejto konsolidácii, ktorou ochudobňujú ľudí, sami podieľať,“ uviedli opoziční poslanci v dôvodovej správe.



Predkladatelia vyčíslili, že v prípade prijatia návrhu by mesačný plat politikov poklesol v prípade poslancov o 608 eur, respektíve o 521 eur, ak majú trvalý pobyt v Bratislave. V prípade prezidenta SR by to bolo o 252,27 eura, v prípade ministrov o 898 eur, v prípade podpredsedu vlády o 1013 eur a v prípade predsedu vlády o 1303 eur.