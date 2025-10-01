< sekcia Ekonomika
NRSR odmietla zlepšenie kontrolných mechanizmov v katastrálnom zákone
Zmena mala zabrániť podvodom, ktoré sa vyskytujú pri prevodoch nehnuteľností.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Zmena katastrálneho zákona mala zlepšiť kontrolné mechanizmy týkajúce sa majetkových priznaní politikov, najmä v súvislosti s modifikačnými dohodami manželov v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zároveň mala zabrániť podvodom, ktoré sa vyskytujú pri prevodoch nehnuteľností. Vyplýva to z návrhu novely opozičných poslancov z Hnutia Slovensko, ktorý v stredu neposunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.
Konkrétne sa mala v zákone zaviesť povinnosť uvádzať informáciu o osobnom stave v návrhu na začatie katastrálneho konania, čo malo zvýšiť dôveryhodnosť údajov zapísaných v katastri nehnuteľností a zabrániť podvodom, najmä v prípadoch, ak manželia uzavreli modifikačné dohody o bezpodielovom spoluvlastníctve.
Opoziční poslanci navrhli aj zaviesť povinnosť katastra nehnuteľností skutočne overiť, či bola zmluva o prevode nehnuteľností spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. Zmeny mali taktiež umožniť okresnému úradu prístup do elektronickej matriky, a to najmä na účel overenia, či je osoba v manželskom stave.
